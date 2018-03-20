موعد مباراة الأهلي وتراكتور الإيراني

المواطن - محمد سمعه

سيواجه النادي الأهلي خصمًا عنيدًا، وهو نادي تراكتور الإيراني، وذلك في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الأهلي تعادل مع نادي الغرافة القطري بهدف لكل فريق في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسيواجه الراقي، نادي تراكتور يوم 3 إبريل المقبل في تمام الساعة السابعة والثلث مساء بتوقيت المملكة.

ويرغب الأهلي بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف في الفوز على تراكتور وحصد النقطة رقم 11؛ للبقاء في صدارة المجموعة الأولى، ومن أجل التأهل إلى دور ثمن النهائي في البطولة الآسيوية.

يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وذلك برصيد 51 نقطة، وذلك بعد فوزه على فريق الرائد بثلاثية دون رد يوم الجمعة الماضية في الجولة الـ18 والمؤجلة في من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان الأهلي ودع بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، وذلك على يد نادي بيرسيبوليس الإيراني من دور الثمانية.

تُوج الأهلي بلقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك في موسم 2015- 2016 تحت قيادة مدربه السويسري السابق كريستيان جروس.

ويذكر أن الأهلي كان قد فاز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم ما قبل الماضي على حساب نادي النصر بنتيجة هدفين لهدف أحرزهما اللاعب السوري عمر السومة.







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