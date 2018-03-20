موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الزمالك للعودة إلى منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الخروج من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أول أمس الأحد.

وكان الزمالك ودع منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد خسارته من نادي ولايتا ديتشا الإثيوبي بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد تعادل الفريقين بنتيجة 3- 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيواجه نادي الزمالك في الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم نادي الإسماعيلي، وذلك في إطار لقاءات الجولة الـ30 من عمر المسابقة.

ويسعى الزمالك خلال مواجهته لنادي الإسماعيلي لتحقيق الفوز، حيث سيواجه الفريق الأبيض نادي الإسماعيلي يوم 2 إبريل المقبل، في مباراة ستُقام على ملعب الإسماعيلي في مدينة الإسماعيلية المصرية.

وستُقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.

وكان المدرب إيهاب جلال تولى تدريب نادي الزمالك في الفترة الماضية خلفًا للمدرب المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش، والذي رحل بعد الخسارة من نادي طلائع الجيش بهدف دون رد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك يتواجد حاليًّا في المركز الثالث في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي الإسماعيلي صاحب المركز الثاني.

ويرغب الزمالك في الفوز على الإسماعيلي، وذلك من أجل حسم صراع المركز الثاني والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

تعاقد نادي الزمالك خلال الفترة الماضية مع أكثر من 14 لاعبًا، مثل التعاقد مع اللاعب عبدالله جمعة ومحمد الشامي من صفوف النادي المصري البورسعيدي.

كما نجح الزمالك كذلك في التعاقد مع اللاعب عماد فتحي من صفوف نادي مصر المقاصة.

واستغنى الزمالك خلال الفترة الماضية عن اللاعب صلاح عاشور، والذي انتقل لفريق مصر المقاصة في صفقة بيع نهائي.







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