موعد مباراة الهلال والعين الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

يستعد الهلال لخوض مباراة غاية في الأهمية والقوة أمام نادي العين الإماراتي وذلك في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويريد الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان براون تحقيق الفوز والنقاط الثلاث وذلك من أجل إنعاش آمال الزعيم في التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة الآسيوية.

وسيواجه الهلال مضيفه العين يوم 2 أبريل المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

يرغب الزعيم خلال الفترة المقبلة في الفوز في الجولتين الخامسة والسادسة حتى يصل رصيده إلى 8 نقاط مع تعرض نادي الريان القطري أو الاستقلال الإيراني للتعثر في آخر جولتين.

يذكر أن الهلال عاد إلى طريق الانتصارات في الدوري السعودي وذلك بعد فوزه على نادي القادسية بهدف دون رد سجله اللاعب محمد الشلهوب بطريقة جميلة.

ويتواجد الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

وكان مجلس إدارة الهلال بقيادة الأمير نواف بن سعد أصدر قرارًا بإقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز وذلك بعد الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات بهدف دون رد.

وجاء المدرب خوان براون لتدريب نادي الهلال بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي بعد رحيل المدرب رامون دياز.

خسر الهلال لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني.







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