موعد مباراة برشلونة وتشيلسي

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي برشلونة الإسباني مباراة نارية أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، في إطار لقاءات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويرغب نادي برشلونة بقيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي في تحقيق الفوز؛ وذلك من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يذكر أن نادي برشلونة سيواجه خصمه تشيلسي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية، في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربعًا مساء بتوقيت المملكة.

وكان نادي برشلونة تعادل في مباراة الذهاب أمام نادي تشيلسي بهدف لكل فريق في مباراة كانت أقيمت يوم 20 فبراير الماضي في ملعب ستامفورد بريدج في مدينة لندن الإنجليزية.

يذكر أن برشلونة يقدم نتائج أكثر من رائعة في بطولة الدوري الإسباني في الفترة الحالية، حيث يحتل البارسا صدارة الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة وبفارق 8 نقاط عن نادي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وكان إرنستو فالفيردي جاء لتدريب نادي برشلونة في صيف عام 2017 خلفًا للمدرب الإسباني لويس إنريكي.

يذكر أن نادي برشلونة يسعى للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا؛ وذلك من أجل نيل اللقب السادس في تاريخه.

وكان برشلونة تُوج بآخر ألقابه في بطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2015 بعد الفوز على نادي يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن نادي برشلونة كان قد خسر اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، والذي انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 222 مليون يورو.

بات نادي برشلونة قريبًا من حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه، مع اقترابه كذلك من نيل بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث سيواجه فريق إشبيلية يوم 21 إبريل المقبل في المباراة النهائية من بطولة كأس الملك.







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