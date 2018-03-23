موعد مباراة روسيا والبرازيل الودية

المواطن - محمد سمعة

يستعد المنتخب الروسي لمواجهة المنتخب البرازيلي وديًا وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2018 صيف العام الحالي.

ويأمل المنتخب الروسي في أن يحقق الفوز وذلك لطمأنة الجماهير الروسية قبل المونديال، بينما يسعى منتخب البرازيل إلى تحقيق الفوز من أجل الاستعداد بشكل جيد للمونديال.

وستقام مباراة المنتخب الروسي مع نظيره البرازيلي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب لوزهانكي في دولة روسيا.

ويعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات فوزًا ببطولة كأس العالم وذلك بعد حصده للقب في 5 مناسبات كان آخرها في عام 2002 بكوريا واليابان على حساب المنتخب الألماني بثنائية دون رد أحرزها اللاعب البرازيلي رونالدو نازاريو نجم ريال مدريد السابق.

أما المنتخب الروسي فشارك في كأس العالم عام 2014 لكنه خرج من الدور الأول وكذلك خرج من الدور الأول من بطولة كأس العالم للقارات والتي أقيمت صيف العام الماضي في روسيا.

يرغب المنتخب البرازيلي في الفوز بلقب كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه ويتفوق على منتخبي ألمانيا وإيطاليا اللذين حصدا لقب المونديال في 4 مناسبات من قبل.

وكان منتخب البرازيل خرج من دور نصف النهائي في كأس العالم عام 2014 بعد خسارته من منتخب ألمانيا بسباعية مقابل هدف وحيد في مباراة كارثية لمنتخب البرازيل.

احتل منتخب البرازيل المركز الرابع في المونديال الماضي بعد خسارته من منتخب هولندا بثلاثية دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.







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