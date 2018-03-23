موعد مباراة مصر والبرتغال يخطف الأنظار من الوديات الدولية

المواطن - مروة نبيل

ينتظر مُحبو وعُشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم موعد مباراة مصر والبرتغال الودية، استعدادًا لمشاركة المنتخبين في نهائيات كأس العالم 2018؛ نظرًا لتواجد العديد من اللاعبين العالميين في اللقاء.

وسيكون موعد مباراة مصر والبرتغال الودية عند الساعة 10:45 مساءً بتوقيت المملكة، وستُقام على ملعب “ليتزجراند شتاديوم” في سويسرا، على أن تُذاع حصريًّا على قناة ON SPORT المصرية.

وتسبب موعد مباراة مصر والبرتغال في خطف أنظار الجماهير العربية من المواجهات الودية الدولية الأخرى التي ستُقام في التوقيت ذاته، خاصة أن الجماهير العالمية والعربية تنتظر مشاهدة أسطورة ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو.

وتترقب الجماهير العربية بشكل خاص موعد مباراة مصر والبرتغال الودية؛ نظرًا لتواجد هداف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بين صفوف الفراعنة، بعدما أصبح اللاعب معشوقًا للكبار والصغار وقدوة حسنة لهم.

وفي نفس موعد مباراة مصر والبرتغال الودية، ستُقام 4 مواجهات، وهي: بولندا ونيجيريا، هولندا وإنجلترا، إيطاليا والأرجنتين، وألمانيا وإسبانيا، وسينطلق لقاء فرنسا وكولومبيا بعد مواجهة الفراعنة بـ15 دقيقة فقط.

ويُعد موعد مباراة مصر والبرتغال الودية هامًّا بالنسبة لجماهير منتخبات أوروغواي، روسيا والسعودية، التي ستحرص على متابعة مواجهة الفراعنة؛ نظرًا لتواجدهم في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2018.

ولعب المنتخب الأوروغوياني اليوم أمام نظيره التشيكي وفاز عليه بثنائية نظيفة، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الأوكراني بعد قليل، وخسرت روسيا من البرازيل بثلاثية دون رد.







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