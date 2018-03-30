موعد وملعب مباراة الأهلي والفيصلي في كأس الملك

المواطن - محمد سمعة

سيواجه الفيصلي خصمه النادي الأهلي اليوم وذلك في إطار دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك في كرة القدم.

وستُقام مباراة الفيصلي ضد الأهلي في كأس الملك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية.

ويتمنى الأهلي بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف تحقيق الفوز بلقب كأس الملك والغائب عن صفوف الراقي منذ موسم 2015-2016.

أما الفيصلي بقيادة مدربه فوك رازوفيتش يسعى إلى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء النادي الأهلي من بطولة كأس الملك للموسم الحالي.

وكان النادي الأهلي هزم نادي الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدفين لكل فريق في دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك.

بينما هزم الفيصلي خصمه القادسية بثلاثية مقابل هدفين في مباراة أقيمت بدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك يوم 25 فبراير الماضي، حيث سجل لنادي الفيصلي كل من لويس جوستافو ومحمد يحيى وروجيريو كوتينيو.

أما القادسية فأحرز له في شباك الفيصلي في بطولة كأس الملك كل من جاي لوفاني وجورجينيو دي مورا.

يتمنى النادي الأهلي الفوز بلقب الدوري السعودي ولقب كأس الملك خلال الموسم الحالي لتكرار إنجاز موسم 2015-2016 عندما فاز الأهلي باللقبين المحليين تحت قيادة مدربه السويسري السابق كريستيان جروس.

وكان نادي الهلال ودع مسابقة كأس الملك في مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بعد خسارته من نادي القادسية بهدف دون رد في دور ثمن النهائي.

ويذكر أن نادي الهلال كان تُوج ببطولة كأس الملك في الموسم الماضي بعد الفوز على النادي الأهلي في المباراة النهائية.

ستُقام غدًا مباراة الاتحاد والباطن في المباراة الثانية من دور نصف النهائي في بطولة كأس الملك على ملعب نادي الباطن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.







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