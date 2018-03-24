موقف حاسم من دونالد ترامب تجاه روسيا بعد يومين

المواطن- متابعة

قالت مجلة “بلومبيرج” اليوم السبت: إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يستعد لطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس، من الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الموقف من دونالد ترامب تضامنًا مع بريطانيا لدى اتهام موسكو بتسميم الجاسوس المزدوج سيرجى سكريبال، في إنجلترا 4 مارس الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة أن دونالد ترامب يتفق مع توصيات مستشاري الأمن القومي بشأن طرد دبلوماسيين روس، كما أنه من المرجح الإعلان عن طردهم يوم الاثنين المقبل.

وشدد مستشارون للرئيس دونالد ترامب، على أنه مستعد لاتخاذ تلك الخطوة، لكنه يسعى للتأكّد من اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة أيضًا.

وصرح راج شاه، نائب سكرتير البيت الأبيض، في تصريحات إلى “بلومبيرج”، بأن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب المملكة المتحدة في إدانة عمل روسيا الشائن، مضيفًا أن دونالد ترامب يفكر دائمًا في اتخاذ خيارات لمحاسبة موسكو، ردًّا على أنشطتها الخبيثة.







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