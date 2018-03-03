موناكو يجتاز بوردو ويحافظ على وصافة الدوري الفرنسي

المواطن – عبدالناصر سيد

حافظ موناكو على وصافة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه بوردو بهدفين لهدف في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية.

وبادر بوردو بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 32 عن طريق الأرجنتيني فلينتين فادا، إلا أن موناكو أدرك التعادل في الدقيقة 45 عبر لاعبه المونتينجري ستيفان يوفيتيتش لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وجاءت الدقيقة 69 ليضيف روني لوبيز الهدف الثاني لموناكو ليخرج فائزًا بالثلاث نقاط.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد موناكو إلى 60 نقطة في الوصافة بفارق 11 نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر، بينما تجمد رصيد بوردو عند 36 نقطة في المركز التاسع.







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