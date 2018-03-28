موهبة تواصل التسجيل في مسابقة موهوب للعلوم والرياضيات

المواطن - الرياض

بدأت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة، عن بدء مرحلة التسجيل في مسابقة موهوب منذ يوم 3 رجب الجاري وتستمر مرحلة التسجيل لمدة 52 يوماً، حتى (24 شعبان 1439هـ، 10 مايو 2018م)، في تخصصات: الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات، والعلوم.

وتهدف مسابقة موهوب إلى اكتشاف الطلبة المتميزين وإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الطلبة للدخول في تدريب الأولمبياد في المراحل الأساسية، ودفع الميدان التعليمي نحو المزيد من الجهد لتطوير تدريس الرياضيات والعلوم ومجالاتها.

ومسابقة موهوب هي مسابقة سنوية، تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالتعاون مع وزارة التعليم، للكشف عن مهارات الطلبة المتميزين في مادتي الرياضيات والعلوم بمجالاتها، وإلحاقهم بالبرامج التدريبية التي تنظمها “موهبة”، التي تؤهلهم لخوض الأولمبياد والمسابقات الدولية.

وحث الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع معالي الدكتور سعود بن سعيد المتحمي أولياء الأمور والطلاب والمؤسسات التعليمية بالمشاركة في هذه المسابقة، كونها إحدى القنوات التي يتم من خلالها التعرف والكشف عن المواهب بهدف رعايتها وتحفيزها، تنفيذاً لمبادرة بناء المحتوى المحلي لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وسيكون التسجيل متاحاً في مسابقة موهوب للطالب السعودي، والطالب غير السعودي المولود من أم سعودية الجنسية، وسيتم الاختبار في مرحلته الأولى إلكترونيًا عبر “بوابة موهبة للتعليم الإلكتروني”.

وسيتاح التسجيل للطالب في المراحل الدراسية والتخصصات التالية: طلبة الصفين الخامس والسادس الابتدائيين (الرياضيات والعلوم)، طلبة الصفين الأول والثاني المتوسط (الكيمياء والفيزياء)، طلبة الصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط (الأحياء).

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى وهي مرحلة الاختبار الإلكتروني يوم 5 رمضان 1439هـ، وتستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم 8 رمضان 1439هـ.







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