ميسي جاهز لقيادة الأرجنتين لمواجهة إسبانيا

المواطن – متابعة

أكد خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني جاهزية مهاجمه ليونيل ميسي المحترف في برشلونة لمباراة إسبانيا غدًا الثلاثاء وديًا في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام الصيف الجاري بروسيا.

وقال سامباولي إن ميسي سيشارك ضد إسبانيا بنسبة ١٠٠% بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأضاف أن مباراة إسبانيا ستكون معقدة وقوية من جانب لاعبي الفريقين، وبمثابة استعداد قوي لمنافسات المونديال.

ومن جانبه، قال ميسي إن هدفه هو اللعب ضد إسبانيا خاصة وأنه شعر بحالة تحسن كبيرة متمنيًا التواجد على أرضية الملعب.

وغاب ميسي عن مباراة إيطاليا التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتهت بفوز الأرجنتين بهدفين نظيفين، بسبب إصابة طفيفة.







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