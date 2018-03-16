ميسي: لا أبدو أنانيًّا في أدائي مع برشلونة

المواطن – متابعة

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف برشلونة الإسباني: إنه لا يبدو أنانيًّا في أدائه خلال المباريات التي يخوضها الفريق الكروي.

وأضاف في تصريح صحافي، أنه كان يحاول خطف الكرة ويبدأ لعبته، لكن الآن تطور أداؤه محاولًا أن يجعل الفريق يلعب أكثر وأن يقوم بتمرير الكرة أكثر؛ حتى لا يربط الكرة بقدمه ولا يبدو أنانيًّا.

وأوضح ميسي أنه يحاول دائمًا نقل الفريق من موقع لآخر، فهو يركض كما اعتاد دائمًا، لكن بطريقة مختلفة.

وحصد ميسي جائزة جديدة، بعد تألقه في مباراة تشيلسي الإنجليزي، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، حيث سجّل هدفين وصنع آخر.

وفاز ميسي بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد حصوله على أعلى نسبة من الأصوات في الاستفتاء على موقع الاتحاد الأوروبي بفارق كبير عن أقرب باقي المنافسين.

يشار إلى أن برشلونة سيواجه روما الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقًا للقرعة التي أجريت اليوم الجمعة.







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