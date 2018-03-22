ميسي يتفوق على رونالدو في إحصائية جديدة

المواطن – متابعة

أظهرت إحصائية أجرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو في اللعب النظيف خلال مشواره الكروي.

وحصل ميسي على بطاقة حمراء واحدة، مقابل 10 بطاقات للنجم البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن البطاقة الوحيدة، لنجم برشلونة طوال مشواره في الملاعب، جاءت عام 2005، في لقاء ودي لمنتخب بلاده أمام بلغاريا.

وفي المقابل، فإن النجم البرتغالي، لديه تاريخ طويل مع البطاقات الحمراء، فخلال تواجده في مانشستر يونايتد الإنجليزي، حصل على 4 بطاقات حمراء في الفترة بين 2004 حتى 2008 .

أما مع ريال مدريد، فحصل على 6 بطاقات حمراء منذ 2009 حتى البطاقة الحمراء الأخيرة في مباراة ذهاب كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة مطلع الموسم الحالي.

وجاء سجل النجم البرتغالي خاليًا من الطرد مع منتخب بلاده البرتغال.







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