ميسي يعترف بهذا الأمر المقلق له قبل مونديال روسيا

المواطن - محمد سمعه

سيشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا صيف العام الحالي.

ويأمل ميسي في أن يقود منتخب بلاده إلى الفوز والانتصارات في مباريات البطولة، أملًا في الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب الثالث في تاريخ منتخب راقصي التانجو.

وذكر موقع ESPN الرياضي أن ميسي تحدث وقال بأن المشاركة في مونديال روسيا 2018 قد تكون الفرصة الأخيرة له من أجل مساعدة المنتخب الأرجنتيني على التتويج بلقب كأس العالم.

ويبلغ ميسي من العمر 31 عامًا، وفي حال فشل منتخب الأرجنتين في الفوز بلقب كأس العالم خلال العام الحالي فسيكون على ميسي الانتظار حتى عام 2022، وقتها يكون ميسي بلغ من العمر 35 عامًا، وهو ما يصعب أمر مشاركاته مع راقصي التانجو في المونديال المقبل.

وكان ميسي قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب كأس العالم في عام 2014 في البرازيل، ولكن المنتخب الأرجنتيني خسر اللقب في المباراة النهائية لصالح منتخب ألمانيا بنتيجة هدف دون رد سجله لاعب بايرن ميونيخ السابق ماريو جوتزة في الشوط الإضافي الثاني.

كما فشل ميسي في الفوز مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أميركا في عام 2015 و2016 بعد الخسارة من المنتخب التشيلي في المباراة النهائية خلال العامين.

يذكر أن ميسي نجح فقط في الفوز بلقب كأس العالم للشباب مع المنتخب الأرجنتيني عام 2007 في كندا.







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