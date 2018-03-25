ميسي يُطالب برشلونة بالتخلص من 5 لاعبين

المواطن - محمد سمعه

طالب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني مدرب الفريق إرنستو فالفيردي بالتخلص من 5 لاعبين بعد نهاية الموسم الحالي.

وذكر موقع DIARIO GOL الإسباني أن ميسي طالب إدارة برشلونة بالتخلص من ” أندري غوميش، باكو ألكاسير، أليكسيس فيدال، لوكاس ديني، دينيس سواريز”.

ويذكر أن برشلونة كان تعاقد مع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق في شهر يناير الماضي مقابل 145 مليون جنيه إسترليني.

سيواجه نادي برشلونة نظيره روما الإيطالي في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يسعى البارسا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في العام الحالي للمرة السادسة في تاريخه.

سبق للأرجنتيني ليو ميسي الفوز بدوري أبطال أوروبا في عام 2009 و 2011 و 2015 مع نادي برشلونة كما حصد لقب كأس العالم للأندية في 3 مناسبات.







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