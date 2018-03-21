ميليشيات الحوثي تعتدي على تظاهرة نسائية في صنعاء

المواطن - متابعة

أكدت مصادر مطلعة قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بالاعتداء على تظاهرة نسائية في صنعاء، وفقاً لـ”الإخبارية”.

يذكر أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي صوّتوا، أمس الثلاثاء، ضد مشروع قانون تقدم إلى الكونغرس دعا لإنهاء المشاركة الأميركية في الحرب التي تقودها السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن.

وأحبط 55 عضواً من أعضاء المجلس، المشروع الذي كان يدعو لوقف دعم الولايات المتحدة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وكان يفترض تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون تقدم به بيرني ساندرز وأعضاء آخرون، بيد أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بوب كوركر، ومجموعة من الأعضاء دعوا إلى التصويت على عدم النظر في القانون نهائياً، فجاءت نتيجة التصويت بأكثرية 55 صوتاً مقابل 44.







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