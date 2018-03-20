ميليشيات الحوثي تقصف سيارة إسعاف وتقتل أحد أفراد طاقمها الطبي

المواطن - الرياض

قصفت ميليشيات الحوثي سيارة إسعاف في مديرية الخوخة وقتلت أحد أفراد طاقمها الطبي بحسب نبأ عاجل بثته قناة الإخبارية.

ويواصل الحوثي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ويضرب عرض الحائط بكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية في هذا الشأن الأمر الذي دفع مجلس الأمن إلى استنكار هذه الانتهاكات قبل أيام.

وأدان مجلس الأمن الدولي، مؤخرًا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، سواء في الداخل اليمني أو على الحدود السعودية، مشيداً في المقابل بخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنها التحالف العربي بقيادة المملكة.







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