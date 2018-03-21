ميليغان يتغنى بالنادي الأهلي والدوري السعودي للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أشاد النجم الأسترالي مارك ميليغان، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، بمستوى النادي الأهلي والدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا أن المسابقة المحلية جيدة فنيًّا.

وأكد مارك ميليغان أنه يُشعر بالارتياح الشديد للعب في المملكة، مُشددًا في الوقت ذاته على عدم ندمه باتخاذ خطوة الاحتراف في الدوري السعودي للمحترفين قبل المشاركة في منافسات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتابع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصريحاته لصحيفة “سيدني مورنينج هيرالد” الأسترالية: “هذه هي الكرة، هذه الأشياء تحدث، كان عرضًا جيدًا للنادي، وإلا لما قبلوه (إدارة نادي ملبورن فيكتوري)”.

وأضاف مارك ميليغان خلال تصريحاته الصحافية قائلًا: “البطولة جيدة فنيًّا أيضًا، أنا في نادٍ كبير ينافس على اللقب، كما أننا نتصدر مجموعتنا في دوري أبطال آسيا، ووصلنا لنصف نهائي الكأس”.

وواصل النجم الأسترالي تصريحاته: “مباراتي الأولى لعبتها أمام 67 ألف متفرج، لا أستطيع الذهاب بمفردي إلى المحلات، مضطر لأن أصطحب سائقي معي؛ كون المشجعين مفتونين بكرة القدم؛ إنه أمر ممتع”.

وأردف الأسترالي مارك ميليغان: “المستوى عالٍ للغاية، في الأسبوعين الأخيرين لعبنا ضد الفريقين الأخيرين في الدوري، وكانتا معركتين، هم يقاتلون من أجل البقاء، ونحن نقاتل من أجل الدوري”.

وشدد نجم النادي الأهلي على أنه لمس عشق جماهير كرة القدم السعودية للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي درب الأخضر وقاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، قبل الرحيل وتدريب منتخب أستراليا.

واختتم ميليغان تصريحاته قائلًا: “إنهم يتكلمون عنه كثيرًا، وغير سعداء لأنه غادر، لقد أحدث تغييرًا ثقافيًّا بالمعنى الكروي، ولدي 11 زميلًا دوليًّا في النادي يحدثوني عنه باستمرار”.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد نجح في ضم مارك ميليغان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من نادي ملبورن فيكتوري.







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