مَن سيكون العويران الجديد أمام بلجيكا؟

المواطن - عبدالناصر سيد

ستكون مباراة السعودية الودية أمام بلجيكا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا، فرصةً لظهور مهاجم جديد يكون قادرًا على هَزّ شباك المنافس.

وينتظر المنتخب البلجيكي ظهور سعيد عويران جديد في منتخب الأخضر، يكون قادرًا على هز شباكه في موقعة الثلاثاء المقبل.

وكتب الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الجميع في بلجيكا ما زال يتذكر الهدف الرائع لسعيد العويران في مرماهم، لذا نتطلع للعب ضد عويران جديد يوم الثلاثاء.

ونجح العويران في إحراز هدف ما زال عالقًا في الأذهان خلال مباراة بلجيكا بمونديال 1994 في أميركا، بعدما انطلق بالكرة وراوغ كلَّ مَن أمامه قبل أن يُسدد الكرةَ في الشباك مسجلًا هدف الفوز.

وبعد عبور المنتخب السعودي لنظيره البلجيكي في مونديال 94 والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف العويران، لم يتمكن لاعبو السعودية من اجتياز بلجيكا في المباراة الثانية التي جمعت بينهما عام 2006 والتي كانت وديةً وانتهت وقتها بهزيمة الأخضر بهدف مقابل هدفين.

وجاء الهدف السعودي في مرمى بلجيكا بالمباراة الودية بالنيران الصديقة عن طريق بارت غور بالخطأ في مرماه.

وتنتظر الجماهير السعودية ظهور مهاجم جديد على غرار العويران يكون قادرًا على تسجيل هدف في بلجيكا بنفس الطريقة.







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