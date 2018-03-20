مَن هم مستقبلو ولي العهد في واشنطن؟ تعرَّف عليهم

المواطن - الرياض

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله العاصمة الأميركية واشنطن صاحبُ السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ورئيس مراسم وزارة الخارجية الأميركية، السفير سين لاولير.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان المستشار بوزارة الخارجية وصاحب السمو الأمير محمد بن فيصل بن سعود وصاحب السمو الأمير مصعب بن محمد بن فهد وصاحب السمو الأمير عبدالله بن ناصر بن فهد وصاحب السمو الأمير تركي بن ناصر بن سعود وصاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان وصاحب السمو الأمير هذلول بن سلطان بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن مشعل بن ماجد وصاحبة السمو الأميرة لولوه بنت بدر بن محمد وصاحب السمو الأمير فهد بن بدر بن محمد.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد أصحاب المعالي الوزراء وسفراء الدول العربية والإسلامية ودول التحالف في الولايات المتحدة الأميركية.







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