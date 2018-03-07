مَن هو أفضل لاعب في مباراة الهلال والريان؟

المواطن - الرياض

اُختير المدافع عبدالله الزوري، لاعب نادي الهلال، أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد الريان القطري في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا على تويتر أنه تم اختيار اللاعب عبدالله الزوري وذلك بعد تسجيله هدف التعادل للزعيم في شباك الريان.

وكان الهلال قد تعادل مع الريان بهدف لكل فريق حيث أصبح يملك نقطتين من أصل 9 نقاط خلال أول 3 جولات من دور المجموعات وهو ما يُضعف فرص الزعيم في التأهل إلى دور ال16 من البطولة الآسيوية.

سيواجه نادي الهلال في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية نادي الريان يوم 12 مارس الجاري في قطر.

وكان الهلال خسر لقب دوري أبطال آسيا في عام 2017 لحساب نادي أوراوا الياباني بنتيجة هدفين لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يتواجد نادي الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين حاليًا برصيد 49 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.







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