نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة ناصر بن فهد الفيصل

المواطن- الرياض

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأمير ناصر بن فهد الفيصل الفرحان، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة معه، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الأمير ناصر بن فهد الفيصل الفرحان (ابن الفقيدة) وعدد من الأمراء.

وبعد الصلاة قدم نائب أمير منطقة الرياض خالص عزائه ومواساته في وفاة الفقيدةـ سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.







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