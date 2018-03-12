نائب أمير جازان يؤكد أهمية الدور الأمني لإدارة الأفواج في المناطق الجبلية

المواطن - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم قائد قوة الأفواج الأمنية بالمنطقة اللواء علي مبارك بن ملفي.

ورحب سموه في مستهل اللقاء باللواء بن ملفي ، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، مثمنًا جهود منسوبي قوة الأفواج بالمنطقة.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية الدور الأمني لإدارة الأفواج في جانب المناطق الجبلية، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية لكل ما فيه خير الوطن والمواطن.

من جانبه عبر قائد قوة الأفواج بالمنطقة عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة , وما استمع إليه من توجيهات , راجياً من الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

وتم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل قوة الأفواج والمهام والواجبات المناطة بها.







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