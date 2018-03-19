نائب أمير جازان يتابع تنفيذ أعمال لجنة التوطين بالمنطقة

المواطن - علي شيبان - جازان

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان ، رئيس اللجنة العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، على جهود لجنة التوطين في متابعة تطبيق قرارات وزارة العمل في توطين وحصر وظائف الشباب والفتيات بالمنطقة، جاء ذلك خلال استقباله مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، أمين عام برنامج التوطين المهندس أحمد بن محمد القنفذي.

واستمع سمو نائب أمير منطقة جازان في بداية اللقاء إلى كافة الإجراءات المتخذة لتحقيق أهداف وقرارات التوطين بالمنطقة.

وقدم المهندس “القنفذي” شرحًا مفصلاً عن الدور الذي قامت به لجنة التوطين من جولات تفتيشية شملت العديد من المنشآت والمحلات التجارية في مدينة جيزان، وفي محافظات المنطقة كافة، والتي أسهمت في توطين العديد من الوظائف ومنها البدء يوم أمس في توطين وظائف قطاع تأجير السيارات بمختلف مكاتب التأجير بالمنطقة وقصرها على الشباب السعودي ,إضافة لمتابعة تطبيق القرارات السابقة في برنامج توطين الوظائف وتشمل مكاتب العقار ومختلف لجان التنمية والجمعيات بالمنطقة.

وثمن نائب أمير منطقة جازان، الدور الذي يقوم به فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وبرنامج لجان التوطين، والجهود التي يقوم بها منسوبو فرع الوزارة لتحقيق رؤية المملكة لتوطين الوظائف، داعيًا إلى تضافر الجهود لإنجاح ودعم البرامج الخاصة التي تقدمها اللجنة للشباب والفتيات بمنطقة جازان.

من جانبه عبر المهندس القنفذي عن شكره وتقديره لتوجيهات ودعم سمو أمير منطقة جازان وسمو نائب أمير منطقة جازان ، مؤكدًا أن دور لجنة التوطين وفرع وزارة العمل هو واجب وطني تجاه خدمة الموطنين وتوفر لهم فرصاً وظيفية أفضل وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :