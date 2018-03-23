نائب الرئيس الأميركي يقيم مأدبة عشاء لولي العهد في منزله

المواطن - واشنطن

في بادرة تدل على عمق العلاقات بين البلدين أقام نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مأدبة عشاء لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له في منزله.

بدوره أشاد سفير المملكة لدى أميركا صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بهذه البادرة.

وقال السفير السعودي : نثمن لفخامة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس استضافة سمو سيدي ولي العهد والوفد المرافق له في منزله وإقامة حفل العشاء على شرف سموه، حيث إن العلاقات السعودية الأميركية تستمر في النمو و التقدم.

نثمن لفخامة نائب الرئيس الأمريكي @VP استضافة سمو سيدي ولي العهد و الوفد المرافق في منزله وإقامة حفل العشاء على شرف سموه، حيث أن العلاقات السعودية الأمريكية تستمر في النمو و التقدم. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 22, 2018







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