نائب الرئيس الأميركي يقيم مأدبة عشاء لولي العهد في منزله

نائب الرئيس الأميركي يقيم مأدبة عشاء لولي العهد في منزله

2018/03/23
الساعة 2:07 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - واشنطن

في بادرة تدل على عمق العلاقات بين البلدين أقام نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مأدبة عشاء لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له في منزله.

بدوره أشاد سفير المملكة لدى أميركا صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بهذه البادرة.

وقال السفير السعودي : نثمن لفخامة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس استضافة سمو سيدي ولي العهد  والوفد المرافق له في منزله وإقامة حفل العشاء على شرف سموه، حيث إن العلاقات السعودية الأميركية تستمر في النمو و التقدم.

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