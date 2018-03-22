نائب الرئيس اليمني: متمسكون بالمرجعيات الثلاث لتحقيق السلام الدائم

المواطن - واس

جدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح ، اليوم التأكيد على السلام الدائم المنبثق على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 .

وأشار خلال ترؤسه اجتماعًا لفريق العمل الأمني المنبثق عن مجموعة أصدقاء اليمن، إلى مساعي الحوثيين في استهدافهم الملاحة الدولية وخطابهم التعبوي، وسعيهم لتشكيل جيش طائفي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة .

وأشاد ، وفقًا للوكالة اليمنية الرسمية ، بجهود الفريق وإسهامه الكبير في التنسيق ودعم الوحدات العسكرية اليمنية ورفد اليمن بالخبرات والدعم اللوجيستي في مختلف المجالات البرية والبحرية والجوية ، وعلى صعيد محاربة الإرهاب ووقف أعمال التهريب .

وقال إن بناء المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية هدف رئيسي وطريقٌ لإرساء الأمن وحماية اليمن ومصالح الأشقاء والأصدقاء والإسهام في السلم الدولي الذي يسعى الحوثيون بدعم من إيران لتهديده .







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