نائب رئيس الشباب يؤكد: سأترك منصبي في هذه الحالة

المواطن - مروة نبيل

شدد نائب رئيس نادي الشباب خالد الثنيان على صعوبة العمل بداية من منتصف الموسم، مؤكداً في الوقت ذاته على أنه سيضطر لترك العمل في الليث في حالة عدم تجاوب أعضاء الشرف مع مجلس الإدارة.

وقال خالد الثنيان: “لدي خبرة علمية وعمَلية في المجال الرياضي قرابة 19 سنة، وسبق وأن عملت في اللجنة الأولمبية، وخضت تجربة الانتخابات في الاتحاد السعودي لمنصب نائب رئيس، وأخيراً العمل في نادي الشباب”.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب تصريحاته قائلاً: “حضورنا للعمل في منتصف الموسم أمر صعب ومزعج، ونحن حالياً نعمل لموسم شبابي مقبل سيرضي محبي وجماهير الشباب بإذن الله”.

وأضاف: “أغلب القضايا المالية التي على نادي الشباب تم حلها من قبل الهيئة العامة للرياضة، والتي بلغت قرابة 16 قضية متراكمة منذ عام 2011، وجميع مداخيل نادي الشباب من الاتحاد السعودي هذا الموسم ذهبت لنادي الهلال لتسديد قيمة عقد انتقال اللاعب ناصر الشمراني، وبعض الالتزامات الأخرى”.

وواصل تصريحاته قائلاً: “في حال عدم تجاوب أعضاء شرف الشباب مع إدارة النادي وتوفير الدعم الكافي سأجد نفسي مضطراً لترك العمل في النادي.. نحن سنعمل بكامل طاقتنا 100% لإنهاء كافة المهام الإدارية الخاصة بالنادي، والباقي على أعضاء شرف الشباب”.

واختتم خالد الثنيان تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلاً: “ما شاهدته في نادي الشباب لم أشاهده في حياتي.. المحبون كثر والداعمون قِلة”.







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