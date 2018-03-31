نائب رئيس نزاهة يشكر خادم الحرمين لرعايته مؤتمر نزاهة الدولي الثالث

المواطن - واس

رفع نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظه الله _ على رعايته الكريمة لمؤتمر نزاهة الدولي الثالث الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” بعنوان: (حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة) وذلك خلال الفترة من 18 إلى 19 رجب 1439هـ، الموافق 4 إلى 5 أبريل 2018م في فندق برج رفال كمبنيسكي بمدينة الرياض.

ونوّه معاليه بالدعم الذي تلقاه الهيئة من خادم الحرمين الشريفين، ومساندته لجهودها، وتوجيهاته الدائمة بما يسهم في حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

وأكد معاليه أهمية انعقاد هذا المؤتمر لما يناقشه من موضوعات مهمة ومنها دور برامج الخصخصة في حماية النزاهة، مشيرا أن موضوع المؤتمر يأتي منسجماً مع المرحلة التي تعيشها المملكة لتحقيق رؤية (2030)، التي وضعت هذه البرامج ضمن أولوياتها.

وأوضح معالي الدكتور أبا الخيل أن المملكة بدأت في تنفيذ العديد من تلك البرامج في كثير من المجالات، على غرار الخصخصة، التي تعمل الهيئة على تحقيقها لأهدافها بالتعاون مع الجهات المعنية، والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية من خلال تنظيم المؤتمرات حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لضمان نجاح مثل هذه البرامج والمشاريع الوطنية.

وقال معاليه إن مؤتمر نزاهة الدولي يأتي في إطار المهام الموكلة للهيئة في هذا الصدد، وبحسب ما ورد في تنظيمها، فيما يتعلق بتنظيم المؤتمرات حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً النظر إلى المشاركة الدولية في هذا المؤتمر، الملبية لتطلعات القيادة الرشيدة، الحريصة على مشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتبادل الخبرات وفقاً لما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وبين معالي نائب رئيس “نزاهة” لحماية النزاهة أن المؤتمر سيستضيف قرابة (36) خبيراً ومتخصصاً في مجال وموضوعات ومحاور المؤتمر من داخل المملكة وخارجها، المتمثلة في حماية النزاهة في برامج الخصخصة، ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة، والتجارب الدولية في برامج الخصخصة، التي سيسلط عليها الضوء وتناقش من خلال ستة جلسات إلى جانب ثلاث ورش عمل مصاحبة لأعمال المؤتمر.

ودعا معاليه المتخصصين والمهتمين من الجنسين إلى حضور المؤتمر والمشاركة والتفاعل من خلال التسجيل عبر موقع المؤتمر الإلكتروني (هنا الرابط).







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