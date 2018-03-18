ناديان إنجليزيان يرغبان في التعاقد مع إنريكي

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحفية عالمية أن المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لويس إنريكي، أصبح قريبًا من التدريب في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأشار التقارير إلى أن ثنائي الدوري الإنجليزي أرسنال وتشيلسي يرغبان في التعاقد مع لويس إنريكي بداية من الموسم الرياضي المقبل، مشددة في الوقت ذاته على وجود أفضلية لتعاقده مع الجانرز.

وشددت صحيفة “ميرور”، على أن مدرب برشلونة السابق إنريكي لم يحسم موقفه حتى الآن من العرض الذي قدمته إدارة تشيلسي، انتظارًا لرحيل أرسين فينجر عن نادي أرسنال الصيف المقبل.

وتتردد أنباء أن مجلس إدارة نادي تشيلسي يستعد لإقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي فور انتهاء منافسات الموسم الجاري، فيما يؤكد البعض رحيل فينجر عن أرسنال في ظل تراجع نتائج الفريق وعدم التتويج ببطولة.

ورحل لويس إنريكي عن تدريب برشلونة الصيف الماضي، ولكنه لم يتول تدريب أي فريق، وتُشير تقارير صحفية إلى رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد معه، خلفًا للمدرب أوناي إيمري، المتوقع رحيله.







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