نادي الشرقية الأدبي يُطلق مشروع الأميرة سحاب بنت عبدالله لدعم الطفل

المواطن - سعيد ال هطلاء - الدمام

أعلن نادي المنطقة الشرقية الأدبي عن تبنيه مشروعًا ثقافيًا لدعم الذائقة الأدبية والفنية للطفل؛ عبر إطلاقه لمشروع الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لدعم كتاب الطفل، والذي يفتتحه بإصداره الأول لديوان شعري بعنوان “قمر وقصائد أخرى للأطفال” للشاعر عبدالله الخالد ومحتويًا على عدد من اللوحات الفنية بريشة الفنانة التشكيلية حنان القاعي.

وقالت الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود: “إن مشروع دعم كتاب الطفل بالتعاون مع نادي المنطقة الشرقية الأدبي أقدمه بكل فخر لأطفالنا الأعزاء حبًا واهتمامًا بتقديم محتوى أدبي نوعي لهم”.

وعبَّرت عن شكرها لأدبي الشرقية إدارة وأعضاء وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارته المشرف على المشروع محمد بن عبدالله بودي، الذي أضاء هذه الفكرة والتي تحولت لهذا المشروع الجميل، ولمؤلف الإصدار الأول ولمخرجته ولجميع فريق العمل المتميز، موجهة الدعوة للآباء والأمهات والأطفال لزيارة جناح المشروع في معرض الرياض الدولي للكتاب ١٤٣٩هـ- ٢٠١٨م، متمنية للجميع التوفيق والسداد.

ومن جانبه، أوضح المشرف على المشروع رئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي محمد بن عبدالله بودي: “هذا الإصدار المتميز يأتي باكورة عطاء ثقافي يشرف عليه نادي المنطقة الشرقية الأدبي، فشكرًا جزيلاً للأميرة وهنيئًا للناشئة إطلاق هذا المشروع وللنادي إشرافه عليه”.

وبيَّن أن هذا المنتج الإبداعي ينضم بكل اعتزاز لإصدارات النادي، موضحًا أن لسان الطفل نقي أبيض، وعندما يجري عليه نهر الشعر يصير مرجاً أخضر، وتنمو مخيلته، ويحسن سلوكه، ويقوى معجمه اللغوي، ويتأصل انتماؤه لثقافته.

ولفت إلى أن: “القصائد في هذا الديوان تصبح صورًا، والصورُ عوالمَ تلهب خيال القراء، فأردنا أن نجني هذا كله من خلال نشر هذا الديوان”.







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