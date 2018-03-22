نادي الفيحاء حقق هذا الإنجاز الغريب بعد 24 جولة في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي الفيحاء إنجازًا غريبًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم وذلك بعد مرور 24 جولة من عمر المسابقة.

ويذكر أن نادي الفيحاء بعد مرور 24 جولة تعادل في 8 مباريات وفاز في 8 مباريات وخسر 8 مباريات؛ ليكون الفريق الوحيد في دوري المحترفين المتساوي في فوزه وتعادله وهزائمه.

وخلال آخر 3 جولات من بطولة الدوري السعودي خسر نادي الفيحاء من فريق الفتح بثلاثية مقابل هدفين في مباراة كانت أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

حيث سجل لنادي الفتح كل من جواو بيدرو وماجد هزازي ونواف الصبحي لاعب الفيحاء بالخطأ في مرماه، بينما سجل فريق الفيحاء عبر كل من نواف الصبحي وجوناثان دافيد جوميز.

وبعد خسارته من الفتح، عاد الفيحاء لطريق الانتصارات في الدوري السعودي حيث هزم نادي أحد بثلاثية مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز.

سجل لنادي أحد كل من محسن جوهر الخالدي وهشام السيفي، بينما سجل لنادي الفيحاء كل من ألكساندروس تزيوليس وتوفيق بو حيمد وروني فيرنانديز.

أما في الجولة ال24 من عمر مسابقة دوري المحترفين سقط نادي الفيحاء في فخ التعادل السلبي أمام نادي الشباب في مباراة كانت أقيمت يوم 10 مارس الجاري.

وكان نادي الفيحاء ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد الخسارة من النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :