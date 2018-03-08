نادي النصر يحتاج لمستشارين.. وهذه نقطة ضعف الشباب

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من تحقيق الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر الفوز على نظيره الشباب، في لقاء الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، إلا أنه تعرض لانتقادات من النُّقاد الرياضيين؛ بسبب احتياجه للتدعيم في بعض المراكز.

وعلق الناقد الرياضي عبدالله بن زنان على مباراة نادي النصر والشباب في الدوري السعودي قائلًا: “مدرب النصر يخاف كثيرًا ويلعب بثلاثة محاور.. فاز على الرائد؛ لأنه متذيل الترتيب وفاز على الشباب بمجهود تحركات اللاعبين”.

وواصل الناقد الرياضي تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “يجب إعطاء الفرصة للاعبين الشباب في نادي النصر.. النادي يحتاج لمستشارين فنيين وليس من نوعية (سم وآمر) والأهم هو الابتعاد عن السماسرة”.

ومن جانبه، قال الإعلامي موسى المحياني مقدم برنامج “أكشن يا دوري”: “الهجوم في نادي النصر دائمًا معزول ويحتاجون للاعب خلف المهاجم.. كرة القدم دون أظهرة تكون عقيمة، وهذا ما حصل في لقاء نادي النصر والشباب”.

وتابع المحياني تصريحاته قائلًا: “الشباب يُعاني كثيرًا ولم يوفقوا باختياراتهم الأجنبية واستحق نادي النصر الفوز”، مُضيفًا: “الظهير الأيسر هو نقطة الضعف بفريق الشباب وفهد غازي لم يُقدم المستوى المطلوب.. الخيار الأجنبي كان مفروضًا بالانتقالات الشتوية الماضية”.

وانتهت مباراة نادي النصر والشباب ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدف نظيف سجله النجم الكونغولي المتألق جونيور كابانانغا في الدقيقة 83.

وانفرد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين رصيده 37 نقطة، بعد مباراة نادي النصر والشباب، مُستغلًّا تعثر الفيصلي بالتعادل السلبي أمام الاتفاق، فيما تجمد رصيد الليث عند النقطة 29 في المرتبة العاشرة.







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