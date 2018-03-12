نادي النصر يُقدم التعازي لرئيسه سلمان المالك

المواطن - مروة نبيل

قدم نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، فهد العجلان، لرئيس العالمي سلمان المالك، التعازي في وفاة عمه عبر بيان رسمي على حساب النادي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وجاء في البيان: “يتقدم نائب الرئيس فهد العجلان باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الشرف والإدارة والجماهير وكافة منسوبيه بأحر التعازي وصادق المواساة لرئيس النادي سلمان المالك في وفاة عمه الشيخ منصور بن حمد المالك”.

وتابع بيان فهد العجلان عبر حساب النصر على “تويتر”: “داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمه وأهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان سلمان المالك قد أعلن عبر حسابه على “تويتر”، وفاة عمه، وقال: ” إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله على قضائه وقدره انتقل إلى رحمة الله عمي معالي الشيخ منصور بن حمد المالك لجوار الرحيم اللطيف دعواتكم بالثبات والمغفرة”.

وأضاف سلمان المالك قائلًا: “سيصلى عليه اليوم الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الراجحي والعزاء في بيت العم محمد حمد المالك بحي الروضة”.

وانتقل إلى رحمة الله تعالى فضيلة الشيخ منصور بن حمد المالك، رئيس ديوان المظالم سابقاً، وشقيق رئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك .







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