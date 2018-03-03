نادي الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي ومبادرة ادعم ناديك

المواطن – عبدالناصر سيد

يواصل جمهور الهلال دعم ناديه بقوة في حملة ادعم ناديك التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، برئاسة تركي آل الشيخ، ليُحافظ على الصدارة.

كما يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي.

وتفوق الهلال في عملية الدعم الجماهيري على ناديي النصر والاتحاد اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث.

وكشف تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن ترتيب أعداد المشتركين في حملة ادعم ناديك مساء يوم الجمعة؛ حيث بلغ عدد المشتركين حتى مساء الجمعة 169 ألفاً و415 مشتركاً في باقة 1 ريال يوميًّا.

أما باقات المبالغ المقطوعة فقد بلغ الاشتراك في باقة 10 ريالات 1975 مشتركاً، وفي باقة 20 ريالاً بلغ 920 مشتركًا، أما باقة 30 ريالاً فقد بلغ 3078 مشتركاً.







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