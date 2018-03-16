نادي برشلونة يُسيطر على تشكيلة الأسبوع في دوري الأبطال

المواطن – مروة نبيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن التشكيل الأمثل لمباريات الأسبوع ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا التي أُقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وتفوق خلالها لاعبو نادي برشلونة الإسباني.

وشهدت تشكيلة الأسبوع في بطولة دوري الأبطال سيطرة تامة للاعبي نادي برشلونة الإسباني، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الفوز على تشيلسي بثلاثية دون رد، أحرز منها هدفين وصنع الثالث للمتألق عثمان ديمبلي، في ملعب “كامب نو”.

وجاءت تشكيلة الأسبوع في بطولة دوري الأبطال كالتالي: في حراسة المرمى نجم نادي برشلونة مارك تير شتيجن، وفي الدفاع: ثنائي نادي روما الإيطالي فازيو، وكولاروف، بجانب ثلاثي نادي برشلونة جيرارد بيكيه، وأومتيتي، وجوردي ألبا.

ويقود خط وسط تشكيلة الأسبوع في بطولة دوري الأبطال كل من: تياجو ألكانتارا نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، وكيفين ستروتمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.

وفي خط هجوم تشكيلة الأسبوع في بطولة دوري الأبطال جاء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، بالإضافة إلى نجم إشبيلية الإسبانية وسام بن يدر.

وأكمل نادي برشلونة عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث صعد لمنافسات الدور التالي كل من: ريال مدريد، بايرن ميونيخ، روما، ليفربول، مانشستر سيتي، يوفنتوس، وإشبيلية، الذي فجَّر مفاجأة وأطاح بنادي مانشستر يونايتد من دور الـ16.







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