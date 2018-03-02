نادي برشلونة يُعاني قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

المواطن - مروة نبيل

فشل الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة في الحفاظ على تقدمه أمام نظيره لاس بالماس التي أُقيمت، مساء أمس الخميس، على ملعب جران كناريا، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة أولًا على مضيفه بهدف من ركلة حرة مباشرة سجلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح لاس بالماس، لينجح أصحاب الأرض في استغلالها وتسجيل هدف التعادل.

ووضعت نتيجة مباراة نادي برشلونة ولاس بالماس ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم الفريق الكتالوني في ورطة كبيرة قبل مواجهة صاحب المركز الثاني في الليجا أتلتيكو مدريد.

وأظهرت مباراة نادي برشلونة ولاس بالماس معاناة الفريق الكتالوني خلال الجولات الخمس الأخيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم؛ حيث إن نادي برشلونة تعادل في 3 مباريات وفاز في مواجهتين.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة مع إسبانيول بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل سلبيًّا مع خيتافي، ثم تعادل الفريق الكتالوني بنتيجة 1/ 1 مع فريق لاس بالماس، وفاز على إيبار بهدفين دون رد، وتغلب على جيرونا بنتيجة 6/ 1.

ولم يقتصر تعادل الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة على الدوري الإسباني لكرة القدم فقط، بل إنه تعادل مؤخرًا بهدف لكل فريق أمام تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد تعادل نادي برشلونة ولاس بالماس في مباراة الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، تقلص الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد قبل مواجهة يوم الأحد المقبل لـ5 نقاط فقط، حيث يتصدر الفريق الكتالوني المسابقة بـ66 نقطة، ويحل الأتلتي ثانيًا بـ61 نقطة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وستُقام المباراة على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني.







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