نادٍ إنجليزي يرغب في التعاقد مع إيكاردي

المواطن – متابعة

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات مكثفة مع لاعب كرة القدم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، المحترف في إنتر ميلان الإيطالي، للعب ضمن صفوفه في الموسم الكروي الجديد.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن تشيلسي يسعى لدعم خط هجومه بعنصر جديد يكون إضافة قوية له للمنافسة على البطولات والألقاب.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي عرض 63 مليون يورو على واندا نارا صديقة إيكاردي ووكيلة أعماله، من أجل إقناع إدارة الإنتر بالتخلي عن الأرجنتيني.

ويملك إيكاردي 110 ملايين يورو كشرط جزائي في عقده مع إنتر؛ ومن ثم فإنه لا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي ناديه.

وينافس تشيلسي على التعاقد مع اللاعب ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان.







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