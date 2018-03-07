ناقد سينمائي: الرياض بحاجة إلى نادٍ للسينما

المواطن- الرياض

أكد الناقد السينمائي فهد اليحيى، أن هناك أفلامًا سعودية جاهزة الآن للعرض مثل فيلم “وُلد ملكًا” عن حياة الملك فيصل، و”حراشيف” لشهد أمين، وستكون هناك أفلام سعودية مختلفة مع أفلام من بوليوود وهوليوود.

وتابع اليحيى في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن دولًا تتأخر في الوصول إلى يوتيوب لمدة 4 أو 5 سنوات، والتلفزيون السعودي قام بخطوة جيدة هي عرض الأفلام السعودية الجديدة، موضحًا أن في كل الدول- عدا أميركا وبريطانيا- لم تتقدم صناعة السينما دون دعم حكومي ومساندة المنتجين.

وشدد على ضرورة تشجيع الشركات السينمائية العالمية على التصوير في المملكة لنحتك بهم ونستفيد من تجربتهم، مضيفًا أن معظم دول العالم بها “نوادٍ للسينما”، وأن المملكة بحاجة إلى نادٍ للسينما بالرياض.







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