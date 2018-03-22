نجم بايرن ميونيخ مُراقَب من ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت تقارير صحافية إسبانية إن نادي ريال مدريد سيتعاقد مع ليفاندوفسكي، وذلك مع اقتراب الفرنسي كريم بنزيمة من الرحيل عن صفوف النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اللاعب البولندي ليفاندوفسكي بدأ تعلم اللغة الإسبانية وذلك تمهيدًا لانضمامه إلى نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن بايرن ميونيخ كان قد رفض التفريط في ليفاندوفسكي في صيف العام الماضي خاصة مع اهتمام كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع اللاعب البولندي خلال الفترة الماضية.

سيواجه نادي ريال مدريد في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم فريق يوفنتوس الإيطالي.







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