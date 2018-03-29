نجم بايرن ميونيخ يرغب في الانضمام إلى الريال

المواطن - محمد سمعه

بات اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، قريباً من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان اسم ليفاندوفسكي قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي، خاصة أن النادي الملكي يرغب في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم قوي.

ويقترب اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة في الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي؛ ما جعل ريال مدريد يفكر في ضم ليفاندوفسكي والمتألق مع بايرن ميونيخ خلال المواسم الأخيرة.

يذكر أن ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين كانا قد أبديا رغبتهما بالتعاقد مع ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن بايرن ميونيخ رفض التفريط في اللاعب.







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