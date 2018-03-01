نجم بايرن ميونيخ يرفض العودة إلى الريال لسبب واحد

المواطن - محمد سمعة

يرفض الكولومبي خاميس رودريغيز نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمعار إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني العودة إلى النادي الملكي مستقبلًا.

وكان خاميس رودريغيز رحل عن نادي ريال مدريد في صيف عام 2017 وانضم إلى فريق بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة من النادي الملكي لمدة موسمين.

وذكر موقع DON BALON الإسباني أن خاميس لا يريد العودة إلى ريال مدريد لوجود المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ولم يُشرك زيدان اللاعب الكولومبي خيمس خلال فترة تواجده في ريال مدريد، وعانى اللاعب كثيرًا من أجل اللعب وإثبات نفسه مع النادي الملكي قبل انتقاله إلى البايرن.

ويريد اللاعب الاستمرار مع بايرن ميونيخ خلال الفترة المقبلة من أجل التألق مع المنتخب الكولومبي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

يتواجد المنتخب الكولومبي في المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم مع منتخبات” اليابان، بولندا، السنغال”.

وودع المنتخب الكولومبي بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل من دور الثمانية بعد الخسارة من منتخب راقصي السامبا.







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