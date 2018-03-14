نجم برشلونة على رادار تشيلسي الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

يتطلع نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وسيستغل نادي تشيلسي مباراته الليلة أمام نادي برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك من أجل التفاوض مع إدارة النادي الكتالوني من أجل التعاقد مع أومتيتي خلال الفترة المقبلة.

ويأمل البلوز في التعاقد مع أوميتي وذلك من أجل تقوية الخط الدفاعي على الرغم من وجود الإنجليزي جاري كاهيل والألماني أنطونيو روديغر.

وكان نادي تشيلسي قد تعادل مع فريق برشلونة بهدف لكل فريق في ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأقيمت مباراة تشيلسي وبرشلونة في لقاء الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج في مدينة لندن الإنجليزية.







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