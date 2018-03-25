نجم بلجيكا عن مواجهة السعودية: اختبار مهم

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البلجيكي توماس مونييه، بمواجهة السعودية الودية الدولية، يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018.

وقال نجم المنتخب البلجيكي خلال تصريحاته لصحيفة “voetbalkrant”: “أشعر أنني لائق، صحيح أنني لم ألعب بشكل دائم، لكن لا داعي لأن يقلق أحدٌ بشأن جاهزيتي البدنية”.

وعن مواجهة السعودية الودية، قال مونييه: “هذه المباراة أقل جاذبية بالنسبة للجمهور، ولكنها خيار إستراتيجي، السعودية فريق يمكن مقارنته بتونس (أحد المنافسين في مجموعة بلجيكا بالمونديال)”.

وتابع حديثه عن الأخضر قائلًا: “السعودية لديها فريق جيد وقوي على المستوى الجماعي، يمكن أن يشكّل اختبارًا مهمًا لتكتيكنا، ونحن نحتاج مواجهة مثل تلك المنتخبات التي تلعب بثلاثة مهاجمين، لذلك أرى أن مواجهة السعودية اختبار مثالي”.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم 2018 مع منتخبات إنجلترا، تونس وبنما، فيما تقع السعودية في المجموعة الأولى مع روسيا، أوروغواي ومصر.







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