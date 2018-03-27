نجم ريال مدريد يُطالب فريقه بالتعاقد مع محمد صلاح

المواطن - محمد سمعه

رحب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، برغبة فريقه في التعاقد مع المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

وأفاد موقع don balon الإسباني أن رونالدو طلب إدارة ريال مدريد بالتحرك للتعاقد مع محمد صلاح بعد نهاية الموسم الحالي؛ وذلك بسبب الأداء الجيد الذي قدمه مع ليفربول في موسمه الأول مع الريدز.

ويتطلع رونالدو لوجود محمد صلاح حتى يقوم الأخير بمساعدة النجم البرتغالي على إحراز المزيد من الأهداف مع النادي الملكي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن نادي ريال مدريد سيتحرك بقوة للتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع وجود توقعات برحيل العديد من نجوم النادي الملكي أبرزهم الويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة.







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