نجم مان يونايتد يخطط للانتقال إلى يوفنتوس بهذه الطريقة

المواطن - محمد سمعه

تحدث اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع مواطنه بليز ماتويدي لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي وذلك من أجل الانتقال إلى البيانكونيري خلال الفترة المقبلة.

ويرغب مارسيال في الرحيل عن مانشستر يونايتد وذلك بسبب عدم اللعب بشكل منتظم، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إن مارسيال تحدث مع ماتويدي، وذلك لمعرفة الأجواء في إيطاليا وبالتحديد في مدينة تورينو مقر تواجد نادي يوفنتوس.

يذكر أن مارسيال كان قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف عام 2015 قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.

يسعى مارسيال للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا.

ودَّع مانشستر يونايتد بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد نادي إشبيلية الإسباني.







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