نجم Barcelona يتحدث عن رحيل إنيستا

المواطن - مروة نبيل

أكد حارس مرمى Barcelona تير شتيجن أن قائد الفريق الكتالوني أندريس إنيستا، لازال يملك الكثير ليُقدمه مع البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

وتحدث شتيجن عن احتمالية رحيل إنيستا عن Barcelona وأكد على أن الجميع يُريد استمراره مع الفريق الكتالوني لأنه “شخص رائع”، مُشددًا على ضرورة الاستمرار حتى نهاية الموسم لمعرفة قراره.

وشدد شتيجن على أن Barcelona يحتاج إلى أندريس إنيستا في الوقت الحالي، وخلال السنوات المقبلة أيضًا، موضحًا أنه يُفكر في الحاضر ويتمنى بقائه في صفوف البلوجرانا، أما الرسام فهو صاحب القرار في هذا الأمر، وهو الوحيد الذي سيُحدده.

وأشار حارس المرمى الألماني إلى أن قرار رحيل أنديس إنيستا عن Barcelona هو قرارًا شخصيًا، مؤكدًا أن لاعبي الفريق الكتالوني سيدعمون القائد في أي مكان يتواجد به، خاصة أن الجميع يُحبه باعتباره قائدًا للبلوجرانا.

وقضى أندريس إنيستا صاحب الـ33 عامًا، مسيرته الرياضية منذ البداية وحتى الآن في Barcelona وهو قائد الفريق الأول حاليًا، ولكنه كشف بعد مباراة البلوجرانا أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا عن تلقيه عرضًا من أجل اللعب في الصين، وسيُعلن عن قراره نهاية شهر أبريل المقبل.

وجلس أندريس إنيستا على مقاعد البدلاء خلال مباراة Barcelona وأتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أن يُشارك في الدقيقة 60، بدلًا من اللاعب المتألق عثمان ديمبلي.

وهتفت جماهير Barcelona لقائد الفريق الأول لكرة القدم أندريس إنيستا عند مشاركته بدلًا من ديمبلي “إنيستا.. من فضلك استمر”، لرغبتها في بقاء الرسام داخل صفوف البلوجرانا.

ولعب أندريس إنيستا أول مباراة مع Barcelona عام 2002، وتوج معه بالعديد من الألقاب أبرزها لقب الدوري الإسباني لكرة القدم 8 مرات، دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية وغيرها.







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