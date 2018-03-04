نجوم الدوري السعودي يُنافسون صلاح على الأشهر عبر وسائل التواصل

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب فوربس الشرق الأوسط الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أشهر 10 لاعبين عرب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت القائمة التي أعلنها حساب فوربس الشرق الأوسط على “تويتر”، وجود 3 لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين، وهم نجم الهلال والأخضر، ياسر القحطاني، والسوري عمر السومة هداف النادي الأهلي، والمصري محمود عبد المنعم كهربا نجم الاتحاد.

وتصدر قائمة أشهر 10 لاعبين عرب على وسائل التواصل الاجتماعي، النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، حيث يحظى صاحب الـ25 عامًا بمتابعة 19.5 مليون.

وحل أسطورة نادي الهلال ياسر القحطاني – 35 عامًا – في المركز الثاني بقائمة أشهر 10 لاعبين عرب على وسائل التواصل الاجتماعي بـ7.7 مليون متابع، يليه نجم المنتخب المصري ونادي أرسنال الإنجليزي محمد النني – 25 عامًا – بـ5.9 مليون متابع.

وبعدهم حل المصري الدولي رمضان صبحي المحترف في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي في قائمة أشهر 10 لاعبين عرب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُتابع صاحب الـ21 عامًا 5.4 متابع، ثم نجم الجزائر وليستر سيتي رياض محرز – 26 عامًا – بـ4.7 متابع.

وحل نجم المنتخب المصري وويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أحمد حجازي – 27 عامًا – سادسًا بـ3.4 مليون متابع، يليه نجم الاتحاد السعودي محمود عبد المنعم كهربا – 23 عامًا – بـ3.3 مليون متابع، ثم عمر السومة – 28 عامًا – بـ3.2 مليون متابع.

وجاء نجم المنتخب المصري وقاسم باشا التركي محمود حسن تريزيجيه – 23 عامًا – في المركز التاسع بقائمة أشهر 10 لاعبين عرب على وسائل التواصل الاجتماعي بـ3.1 مليون متابع، ثم مواطنه أحمد المحمدي – 30 عامًا – المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي بـ3.1 مليون متابع.







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