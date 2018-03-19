نجوم مهددون بالرحيل من جحيم مورينيو

المواطن - متابعة

مع اقتراب نهاية الموسم الحالي في إنجلترا، بات هناك 8 لاعبين مهددين بالرحيل من جحيم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد في الموسم الكروي الجديد.

ويأتي في مقدمة اللاعبين المهددين بالرحيل عن صفوف الشياطين الإسباني خوان ماتا خاصة في ظل التجاهل الذي يتعرض له من مورينيو في الفترة الأخيرة.

بالإضافة إلى أندريه هيريرا الذي لم ينل فرصة المشاركة في المباريات حتى أنه ظل خارج حسابات الجهاز الفني الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار البحث عن ناد آخر يلعب له في الموسم الجديد.

وضمت قائمة الراحلين أيضًا أنطوني مارسيال ودالي بليند وكريس سمولينج وماتيو دارميان ولوك شو، حيث أنهم يقومون حاليًا بالبحث عن عرض من قبل أي ناد في الفترة المقبلة.

ومن ضمن النجوم الذين يفكرون في الرحيل البلجيكي مروان فيلاني الذي بات خارج حسابات مورينيو مؤخرًا، بحجة أنه لم ينل إعجابه.

وينتهي عقد فيلاني مع الشياطين بنهاية الموسم الحالي، ومن ثم فإنه لن يتم التجديد له، ليقوم بالبحث عن ناد آخر يلعب ضمن صفوفه دون الحصول على موافقة مسؤولي النادي الإنجليزي، نظرًا لأنه سيكون لاعبًا حرًا.

وسينضم اللاعبون الثمانية إلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ومايكل كاريك، اللذين أكملا مؤخرا عامهما السادس والثلاثين، فمن المتوقع أن يرحل الأول إلى أميركا وأن ينضم الأخير للجهاز الفني لمانشستر يونايتد.







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