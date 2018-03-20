نزار مدني يوقع كتاب (سعود الفيصل) بمعرض الرياض الدولي.. غداً

المواطن - الرياض

يوقع الدكتور نزار بن عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مساء غد الأربعاء، كتابه الجديد “سعود الفيصل: حياته وشخصيته، رؤاه وأفكاره، أعماله وإنجازاته”، الصادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرًا في جناح المركز بمعرض الرياض الدولي للكتاب.

وقد قام د. نزار مدني بإعداد هذا الكتاب والإشراف عليه، متناولًا حياة وشخصية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق وعميد السلك الدبلوماسي السعودي والعربي -رحمه الله- بجانب آرائه وأفكاره وأعماله، وإنجازاته في مجالات السياسة والتربية والتعليم والشؤون الاقتصادية المحلية والدولية، وذلك من خلال معاصرته للأمير الراحل وقُربه منه على مدى أربعة عقود؛ فالوزير مدني مُلمٌّ بكافة تفاصيل حياة الأمير الراحل الشخصية والسياسية.

شارك في كتابة موضوعات هذا الكتاب الذي يحكي مسيرة أحد وجوه السياسة في المملكة والعالم، نخبة منتقاة من الشخصيات البارزة رفيعة المستوى في مجالات الثقافة والفكر والسياسة محليًّا وعالميًّا، ومن بينهم عدد من رؤساء الدول والوزراء والسفراء والبرلمانيين؛ حيث تناولت كتاباتهم كل ما يخص الأمير الراحل وما يعرفونه عنه.

يشار إلى أن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، من خلال جناح خاص بالمركز رقمه (C17)، يتضمن إصدارات متنوعة من كتب وبحوث ودراسات كثيرة في مجالات عدة؛ منها: الدراسات الإسلامية، واللغوية، والدراسات المعاصرة، والبحوث العلمية، وكتب التراث المحققة،بجانب “مجلة الفيصل”، و”الدراسات اللغوية”، و”الفيصل العلمية”، والكتب والدراسات والكشافات التي توثق مسيرة الملك فيصل، والأمير سعود الفيصل رحمهما الله.

إضافة إلى إصدارات مجلة الفيصل بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيس دار الفيصل الثقافية وصدور المجلة في عام 1977م؛ حيث أصدرت الدار خمسة مجلدات مختارة من منشوراتها، وهي: الملك فيصل في الفيصل، قصص من ذاكرة الشعوب، تشكيل، قصائد، حوارات.

كما يضم جناح المركز عددًا كبيرًا من الإصدارات السابقة مثل: (الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس، أنشاب الكُثُب في أنساب الكتب، المسلمون والنظام العالمي الجديد، اختصار الكتب بين التراكم والاجترار، العربية.. هذه اللغة الشريفة، السلفية الجهادية.. تاريخ الفكرة،التراث العمراني للحضارة الإسلامية، التراث الثقافي.. ماهيته ومهدداته وكيفية الحفاظ عليه، تسهيل المعارج إلى تحقيق المخارج)، وعددًا من الإصدارات الحديثة المتنوعة بين تراثية وثقافية، ودراسات فكرية معاصرة.







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