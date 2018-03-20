نستعرض جدول زيارة ولي العهد كاملًا.. لن يقابل تيلرسون

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

نشرت شبكة abc نيوز الأميركية، جدول أعمال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته التاريخية للولايات المتحدة، والتي تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية منها الكثير على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للشبكة الأميركية التي تمتلك مصادر مطلعة داخل البيت الأبيض، فإن زيارة ولي العهد رفيعة المستوى ستشمل لقاءات مع شخصيات أميريكية مثل بيل غيتس مالك شركة مايكروسوفت، وتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل وجيف بيزوس، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون.

وأكدت أن ولي العهد سيجتمع على العشاء مع القادة الأميركيين في واشنطن وهوليوود، وذلك في إطار ما وصفته الشبكة الأميركية بحملة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة .

وقالت الشبكة : بدأ محمد بن سلمان أو كما تلقبه الصحافة العالمية MBS رحلته في واشنطن، اليوم الثلاثاء، حيث سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الكبيرة في البيت الأبيض على مدار اليوم، وعلى رأسها لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك أثناء وجوده في العاصمة واشنطن.

وحسب ما أكدته مصادر مطلعة للشبكة الأميركية، فإنه من المتوقع أن يحضر ثلاث وجبات عشاء على مدار زيارته مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب، وسيستضيف فيها كلاً من نائب الرئيس مايك بينس، ومستشار الأمن القومي ماكماستر، وصهر ترامب وكبير المستشارين جاريد كوشنر.

وأوضحت الشبكة الأميركية، أن ولي العهد سيلتقي مع قادة في الكونجرس ومسؤولين مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير التجارة ويلبر روس، وكذلك مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وهو اختيار ترامب الجديد لشغل منصب وزير للخارجية، بالإضافة إلى جون سوليفان نائب وزير الخارجية.

وأشارت إلى أن ولي العهد لن يقابل ريكس تيلرسون، وهو وزير الخارجية المنتهية ولايته، مشيرة إلى أن مواقفه المؤيدة لقطر قد تبعده عن الزيارة ومحطاتها.

وبعد أسبوع في واشنطن، يتوجه ولي العهد إلى بوسطن يوم السبت المقبل، حيث تقيم جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا محافل لاستقباله.

وبعد عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، يغادر محمد بن سلمان بوسطن إلى نيويورك ابتداء من يوم الاثنين القادم، وهناك سيجتمع مع كبار المسؤولين التنفيذيين ورؤساء وول ستريت، ثم يحضر منتدى الرؤساء التنفيذيين وعشاء يستضيفه رئيس البلدية السابق مايكل بلومبرغ، كما يتوجه أيضًا لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وبينت أنه من هناك سينتقل ولي العهد إلى الساحل الغربي في 30 مارس، وسيهبط أولًا في سياتل، حيث يلتقي بيزوس وغيتس، ثم يستضيفه كوك من شركة آبل وكبار المسؤولين في غوغل وأوبر في سان فرانسيسكو، قبل أن يستقبله المنتجون والمسؤولون التنفيذيون رفيعو المستوى في لوس أنجلوس لعقد اجتماعات حول مشروعات الترفيه في المملكة.







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